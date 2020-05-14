الإثنين.. حنان ماضي تتجول في 'شارع الحبايب'

يستضيف الإذاعيان محمد عبدالعزيز وياسمين إبراهيم، المطربة الكبيرة حنان ماضي، وذلك يوم الإثنين المقبل، من خلال برنامج "5 شارع الحبايب، والذي تقدمه إذاعة صوت العرب في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصرًا يوميًا في رمضان.





وخلال البرنامج تتحدث ماضي عن خمس من الشخصيات التي تعرفت عليها وأثرت في مسيرتها الفنية والإنسانية، ويقوم البرنامج بالاتصال بالأحياء من هذه الشخصيات، للحديث معهم عن طبيعة تلك العلاقة.





وفي فقرة خاصة، تتحدث ماضي عن عشقها لآلة الكمان التي درستها وتخصصت في العزف عليها، وورثت حبها عن أبيها محمد ماضي عازف الكمان في فرقة أم كلثوم.





كما تتحدث حنان ماضي عن دور الموسيقار عمر خيرت في اكتشاف موهبتها الغنائية، وتقديمها كمطربة لأول مرة في تيتير مسلسل "اللقاء الثاني"،،لتواصل بعد ذلك مشوار نجوميتها مع تيترات مسلسلات: المال والبنون، والوشاح الأبيض، والبحار مندي، وحكاوي طرح البحر، وقصة الأمس، وآسيا، وألف ليلة وليلة.





كما تحكي ماضي حواديت أشهر الألبومات التي قدمتها مثل: عصفور في ليلة مطر، وليلة عشق، وشباك قديم، وإحساس، وشدي الضفاير، وتتحدث عن سر ابتعادها عدة سنوات قبل عودتها من جديد بأغنية "حنين لماضي".





وتعد حلقة الإثنين المقبل هي الحلقة الأخيرة للإذاعيين محمد عبدالعزيز وياسمين إبراهيم والمخرج هاني فؤاد في حلقات البرنامج الرمضاني "5 شارع الحبايب"، والذي قدموا خلاله حوارات حصرية مع الشاعر الكبير فاروق جويدة، والفنان القدير رشوان توفيق، والنجم كمال أبو رية.



