لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن نسب الشفاء

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إننا سنعيش حياة اجتماعية جديدة بعد وجود فيروس كورونا.





وأشار "حسني"، برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أن حالات الشفاء في تزايد، حيث سجلت مصر على مدار الأيام الماضية 60 حالة شفاء يومية، ولكن مؤخرا زادت حالات الشفاء اليومية لتصل 160 حالة، وهو رقم جيد، ويقلل من الضغط على الأطقم الطبية.





وحذر من الاطمئنان عن وضع الفيروس في مصر بسبب تحسن نسب الشفاء، معقبا: "اطمئنان زائف.. لو سمحتوا التزموا بالإجراءات، الأعياد جاية كتير حتى لا ترتفع الإصابات".





هذا، و أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.





وأضاف، أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.



