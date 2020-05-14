نسمة محجوب تبدع في أغنية جديدة بمسلسل "وزارة الصحة" الكارتوني (فيديو)



وتضمنت أحداث الحلقة الأولى التي نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأمراض التي تحتاج التبرع بالدم المستمر، مع التوعية بأعراضها.



ومن جانبها حثت وزارة الصحة والسكان، المواطنين على التبرع بالدم لإنقاذ حياة مرضى كثيرين قائلة: "متوقفش عطاء علشان الدم ميقلش لإن في ناس كتير محتاجينك تنقذ حياتهم".



وأوضح الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، أن مسلسل "وريد ووريدة" انتجته وزارة الصحة وبطولة كل من الفنانين حسن الرداد وبشرى ونسمة محجوب.



وأشار إلى أن الفنانين الرداد وبشرى شاركوا في المسلسل متطوعين للحث على ثقافة التبرع بالدم، وقامت الفنانة نسمة محجوب بغناء مقدمة ونهاية المسلسل كمتطوعة أيضًا.



وأضاف أن المسلسل يهدف لتشجيع ثقافة التبرع بالدم لانقاذ آلاف المرضى، في سلامة ومأمونية كاملة باتباع كل الإجراءات الاحترازية واجراءات السلامة لوصول الدم أمنا الى مستحقيه.



وأكد ان المسلسل من إعداد وتصميم شباب الأطباء بالمركز القومي والعاملين به.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.



وأضاف أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.



وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

ومن جانبها عبرت وزارة الصحة عن شكرها لمحجوب، والفنانين هشام خرما وجورج يعقوب، لمساهتمهم في هذا العمل التوعوي الوطني، الذي يساهم في إنقاذ حياة آلاف المرضى.