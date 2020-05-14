عاجل من وزير التعليم بشأن آخر يوم لتسليم الأبحاث

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك 880 ألف طالب قاموا بتسليم الأبحاث للوزارة، وكل بحث اشترك فيه 3 طلاب في المتوسط.





وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن استقرار منظمة الأبحاث شيء يسعده بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن الوزارة قامت بمد فترة تسليم الأبحاث ليوم 18 مايو





ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن أبحاث التعليم الفني سيبدأ تسليمها ابتداءً من يوم 18 مايو، وهذا الأمر لأول مرة يتم الإعلان عنه.





هذا وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في إطار حرصها على مصلحة جميع الطلاب فقد أرسل دكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم خطابا هاما للمديريات بشان ألية تقييم الطلاب نزلاء السجون المقيدون بسنوات النقل بالتعليم الثانوي العام (الصف الأول والثاني الثانوي ) للعام الدراسي ٢٠١٩ ٢٠٢٠.





وتضمن الخطاب موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على معاملة طلاب السجون نفس معاملة طلاب المنازل من حيث تقديم مشروع بحثي واحد حتى ما تم دراسته في ١٥ مارس ٢٠٢٠ ويتم إجراء اختبارات تكميلية لمن تخلف بعذر مقبول عن حضور اختبارات الفصل الدراسي الأول هذا العام.





وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي غدا الموافق ١٥ مايو الإعلان عن كافة الاجراءات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.





وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 20192020، على الموقع الإلكتروني للوزارة بدء من اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2020، جاء ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للاستعداد الجيد لعقد الامتحانات، والحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.



