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خالد الجندي: "تشيير" الأخبار الكاذبة يضاعف من السيئات

الخميس 14/مايو/2020 - 11:46 م
خالد الجندي
خالد الجندي
الفجر الفني

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مشاركة الأخبار الكاذبة يضاعف من السيئات.

 

أضاف الجندي خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة DMC، الذي يقدمه مع الشيخ رمضان عبدالمعز والشيخ الشحات العزازي والشيخ أشرف الفيل، أن أي شخص "بيشير" شئ عبر الإنترنت وليست حقيقية فهو سيحمل سيئاتها ووزر الآخرين الذين يشاركون الخبر الكاذب عن طريقه مهما طالت الفترة والوقت حتى لو استمر المنشور يتم تداوله لسنوات.

 

تابع الجندي أن من ينشر صورة جنسية أو عارية  سيحمل وزر من شاهدها أيضًا وبالمثل من علم آخر شئ سيء، موضحًا أنه سئل حكيم "من أسعد الناس"؟ فأجاب "من أًسعد الناس".

 

"لعلهم يفقهون" يقدمه الشيخ خالد الجندي مع الشيخ رمضان عبدالمعز والشيخ الشحات العزازي، على قناة DMC طوال شهر رمضان المبارك.

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