سلوى خطاب تكشف حقيقة تعاطي زينة المخدرات لعماد رشاد في "جمع سالم"

بثت شاشة قناة "النهار دراما" منذ قليل عرض الحلقة 22 مسلسل "جمع سالم" للفنانة زينة، وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المثيرة للغاية بعدما فضحت الفنانة سلوى خطاب الفنانة زينة "مريم" للفنان عماد رشاد "فاروق" واعطته تليفونها ليشاهد مريم وهي تقوم بشراء المخدرات من سعيد، ولكن لم يصدق فاروق ذلك الفيديو وقال:"مستحيل مريم تتعاطى الخدرات فهي طبيبة محترمة واكيد فوزي حرب السبب في ذلك"، مما جعل ناهد يزداد شكها في فوزي حرب.

مسلسل جمع سالم تدور أحداثة في إطار أجتماعي حول قضية التبني، ويشارك في بطولته الفنانة زينة وريم البارودي ودلال عبد العزيز.