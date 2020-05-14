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مجدي أحمد علي: قدمت لأول مرة عبير صبري وغادة عبدالرازق (فيديو)

الخميس 14/مايو/2020 - 11:51 م
مجدي أحمد علي
مجدي أحمد علي
أحمد رمضان متولي

قال المخرج مجدي أحمد علي، إن الفنان الراحل أحمد زكي أوصى بأن يقوم بإخراج فيلمه "البطل"، والذي أنتجه المنتج سامي العدل، وشارك في تمثيله محمد هنيدي ومصطفى قمر: "كان على المستوي التجاري ناجح، بس مخدش حقه، ونزل في العيد وأول يوم ليه جاب مليون جنيه".

 

وأضاف "علي"، خلال استضافته ببرنامج "رأي عام"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد والمذاع على فضائية "TeN"، أن 5 نجمات جدد شاركن في الفيلم وقتئذ، وهن عبير صبري ورولا عبدالأحد وغادة عبدالرازق وكارولين خليل ومروة: "كانت النجمه في الفيلم عبير صبري، وكان أول مرة تظهر في فيلم"، موضحًا أن الفنان أحمد زكي دائمًا ما كان يدلي بأرائه على المخرجين وطاقم العمل حتى يخرج في أفضل شكل له.

 

وأكد أن هناك عدد من فناني الفترة الحالية يقومون باستبدال المخرجين والكتاب وهو ما لا يليق: "بنشوف كوارث لأنها معتمدة على الحجم الثقافي للنجم، ولازم كل واحد يبقى في شغلته"، مشيرا إلى أن أحمد زكي من أفضل الممثلين والفنانين على الإطلاق.

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