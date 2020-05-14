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يسرا تستمر في الشر لإيقاع شقيقها بمساعدة جومانا مراد

الخميس 14/مايو/2020 - 11:54 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

عرضت اليوم قناة الحياة، حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا الذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا منذ عرض أولى حلقاته في موسم رمضان الحالي 2020، وبالأخص بعد تغير محور المسلسل من الصراع عل المال لـ ارغب في الانتقام.

 

وشهدت أحداث الحلقة الواحد والعشرون من مسلسل "خيانة عهد" طلب "عهد" من "شيرين" والتي تجسد هذه الشخصية الفنانة جومانا مراد أن تستمر بعلاقتها بـ شقيقها "مروان" خالد سرحان، وتواصل التوقيع بينه وبين شقيقته "فرح" حلا شيحة، وأن تخبره بأن "فرح" تطلب من "عهد" الأموال الكثيرة بالإضافة إلى عيادة طبية فخمة، وسيارة أحدث موديل.

 

ولكن سألتها "شيرين" لماذا تريد التوقيع بينهم بالإضافة إلى نيتها في تلفيق كمية الهيروين الكبيرة لمن التي طلبتها من الديلر، ولكن صدتها "عهد" بأن لا دخل لها في كل ما تخطط له وأن تنفذ كلامها دون أسئلة، مشير إلى أنها كل تفكيرها أن تأخذ حق ابنها "هشام" من قاتليه.

 

ويشارك في بطولة مسلسل "خيانة عهد" نغبة كبيرة من نجوم الوسط النفي وابرزهم يسرا، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، خالد انور، هنادي مهنا، جومانا مراد، بيومي فؤاد.


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خيانه عهد

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