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عرض إيطالي يهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي

الخميس 14/مايو/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

يسعي نادي أودينيزي الإيطالي إلى التعاقد مع رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار من هيدرسفيلد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد رمضان صبحي نجم الأهلي المعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون أنه ينتظر وصول عرض من نادي أودينيزي الإيطالي لضمه في الصيف القادم.

وكان نادي أودينيزي قد أظهر رغبة في التعاقد مع رمضان صبحي منذ فترة ولكن المفاوضات توقفت بعد ذلك بشكل مفاجئ ولكن اللاعب ينتظر وصول عرض جديد مرة أخرى.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري ويعود بعد ذلك إلى نادي هيدرسفيلد تاون.

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