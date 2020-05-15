طلاق حلا شيحة بعد اهانتها لزوجها (صور)













عرضت قناة الحياة أمس، حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا الذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا منذ عرض أولى حلقاته في موسم رمضان الحالي 2020، وبالأخص بعد تغير محور المسلسل من الصراع عل المال لـ ارغب في الانتقام.وشهدت أحداث الحلقة الواحد والعشرون من مسلسل "خيانة عهد" محاولة "عزت" زوج "فرح" حلا شيحة أن يبرر لها موقفه اتجاه زواجه من أخرى، ولكنها رفضت أن تستمع أي تبرير له، ولكنه أصر أن يخبرها بأن هي سبب كل ما حدث، بسبب إهمالها له، وطريقتها القاسية والجافة، ولكن "فرح" طلبت الطلاق وأصرت عليه، وقامت بإهانته بأنه أقل منها في المستوى المعيشي وأنه لا يفرق معها، مما استفزه وطلقها بالفعل.وفي نفس الوقت دخلت "عهد" يسرا من الخارج في وقت طلاق أختها "فرح" حلا شيحة، التي أخبرتها بأن زوجها طلقها، فاحتضنتها "عهد" بشماتة وفي الوقت نفسه تمثل بأنها تهدئها وتواسيها، وبدت عليها ملامح الشر.ويشارك في بطولة مسلسل "خيانة عهد" نغبة كبيرة من نجوم الوسط النفي وابرزهم يسرا، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، خالد انور، هنادي مهنا، جومانا مراد، بيومي فؤاد.