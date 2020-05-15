Advertisements

طلاق حلا شيحة بعد اهانتها لزوجها (صور)

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:27 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

عرضت قناة الحياة أمس، حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا الذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا منذ عرض أولى حلقاته في موسم رمضان الحالي 2020، وبالأخص بعد تغير محور المسلسل من الصراع عل المال لـ ارغب في الانتقام.

وشهدت أحداث الحلقة الواحد والعشرون من مسلسل "خيانة عهد" محاولة "عزت" زوج "فرح" حلا شيحة أن يبرر لها موقفه اتجاه زواجه من أخرى، ولكنها رفضت أن تستمع أي تبرير له، ولكنه أصر أن يخبرها بأن هي سبب كل ما حدث، بسبب إهمالها له، وطريقتها القاسية والجافة، ولكن "فرح" طلبت الطلاق وأصرت عليه، وقامت بإهانته بأنه أقل منها في المستوى المعيشي وأنه لا يفرق معها، مما استفزه وطلقها بالفعل.

وفي نفس الوقت دخلت "عهد" يسرا من الخارج في وقت طلاق أختها "فرح" حلا شيحة، التي أخبرتها بأن زوجها طلقها، فاحتضنتها "عهد" بشماتة وفي الوقت نفسه تمثل بأنها تهدئها وتواسيها، وبدت عليها ملامح الشر.

ويشارك في بطولة مسلسل "خيانة عهد" نغبة كبيرة من نجوم الوسط النفي وابرزهم يسرا، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، خالد انور، هنادي مهنا، جومانا مراد، بيومي فؤاد.


طلاق حلا شيحة بعد اهانتها لزوجها (صور)
طلاق حلا شيحة بعد اهانتها لزوجها (صور)
طلاق حلا شيحة بعد اهانتها لزوجها (صور)
طلاق حلا شيحة بعد اهانتها لزوجها (صور)
طلاق حلا شيحة بعد اهانتها لزوجها (صور)
طلاق حلا شيحة بعد اهانتها لزوجها (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خيانه عهد

أخبار تهمك

عاجل.. الحكومة تبدأ إعداد خطة التعايش مع فيروس "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

منذ أقل من ساعتين

"لتسيير رحلات الطيران".. تحرك عاجل من وزير السياحة مع 20 دولة أجنبية (صور)

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مارسيلو يرفض العودة إلى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

وكالة الأدوية الأوروبية تكشف عن موعد إنتاج أول لقاح لفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل من وزير التعليم بشأن آخر يوم لتسليم الأبحاث

منذ ساعة و نصف

بأمر كارتيرون.. الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار لجماهير الأهلي

منذ أقل من ساعتين

منافسة جديدة بين الزمالك والأهلي لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 14 دقيقة

البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة في إجتماع اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة": عاملان مهمان ينهيان وباء كورونا في مصر

منذ أقل من ساعة

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد مقتل نجلها.. ايسرا في العناية المركزة!!

موعد الحلقة السادسة عشر من مسلسل "خيانة عهد" لـ يسرا

هنادي مهنا تشك بأن حلا شيحة وراء قتل خالد انور

مسلسل "خيانة عهد" لـ يسرا تريند جوجل لهذا السبب

بعد وفاة والدها.. أسرة جومانا مراد يطردونها أثناء الجنازة

طلقني.. طلب حلا شيحة من زوجها بعد اكتشاف خيانته لها

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:43 م

عاجل من وزير التعليم بشأن آخر يوم لتسليم الأبحاث

"الصحة": عاملان مهمان ينهيان وباء كورونا في مصر

12:21 ص

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

11:18 م

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

04:48 م

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

02:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟