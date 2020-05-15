طارق شوقي يُعلن قرارًا يخص آلاف الطلاب في الخارج

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة سوف تستخدم نفس المنصة الإلكترونية لتسليم الأبحاث، بالنسبة للطلبة المصريين في الخارج، وهذا سيخدم عشرات الآلاف من الطلاب حول العالم دون تحمل تكلفة عناء السفر وخلافه.

ولفت "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن المدارس الخاصة تطلب من الطلاب بحثًا ورقيًا، بالإضافة للإلكتروني، كنوع من التأمين للطلاب، ولكن القاعدة هو تسليم بحث إلكتروني أو ورقي فقط.

هذا وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في إطار حرصها على مصلحة جميع الطلاب فقد أرسل دكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم خطابا هاما للمديريات بشأن ألية تقييم الطلاب نزلاء السجون المقيدون بسنوات النقل بالتعليم الثانوي العام (الصف الأول والثاني الثانوي) للعام الدراسي ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

وتضمن الخطاب موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على معاملة طلاب السجون نفس معاملة طلاب المنازل من حيث تقديم مشروع بحثي واحد حتى ما تم دراسته في ١٥ مارس ٢٠٢٠ ويتم إجراء اختبارات تكميلية لمن تخلف بعذر مقبول عن حضور اختبارات الفصل الدراسي الأول هذا العام.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي غدا الموافق ١٥ مايو الإعلان عن كافة الاجراءات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019-2020، على الموقع الإلكتروني للوزارة بدء من اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2020، جاء ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للاستعداد الجيد لعقد الامتحانات، والحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.