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وزير التعليم: مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة التي أكملت العام الدراسي

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:32 ص
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة ستكون في موعدها وسيتم الإعلان عن ذلك يوم الأحد المقبل، وعن استعداد الوزارة لمواجهة فيروس كورونا، أثناء الامتحانات بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. 
 
ولفت "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة العربية التي أكملت عامها التعليمي النظامي، مشيرًا إلى أنه مهتم بالحفاظ على العام الدراسي وعدم تأجيله حتى لا نقع في مشاكل أكبر. 
 
هذا وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في إطار حرصها على مصلحة جميع الطلاب فقد أرسل دكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم خطابا هاما للمديريات بشأن آلية تقييم الطلاب نزلاء السجون المقيدون بسنوات النقل بالتعليم الثانوي العام (الصف الأول والثاني الثانوي) للعام الدراسي ٢٠١٩ ٢٠٢٠. 
 
وتضمن الخطاب موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على معاملة طلاب السجون نفس معاملة طلاب المنازل من حيث تقديم مشروع بحثي واحد حتى ما تم دراسته في ١٥ مارس ٢٠٢٠، ويتم إجراء اختبارات تكميلية لمن تخلف بعذر مقبول عن حضور اختبارات الفصل الدراسي الأول هذا العام. 
 
وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي غدا الموافق ١٥ مايو الإعلان عن كافة الاجراءات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.  
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 20192020، على الموقع الإلكتروني للوزارة بدء من اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2020، جاء ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للاستعداد الجيد لعقد الامتحانات، والحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب. 
 
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للطالب الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني، كما أنه سيتم تسليم البطاقات الخاصة بأرقام الجلوس للمدارس اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020. 

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