لجنة مكافحة كورونا توجه طلبًا عاجلًا للمتعافين من الفيروس

وجه الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، مناشدة إلى المتعافين من فيروس كورونا، قائلا: "أتعزل أسبوعين، وبعدها توجه لطبيب أمراض صدرية للكشف عليك للتأكد من عدم وجود أي مضاعفات للمرض".





وناشد "حسني"، برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، الذين تعافوا من فيروس كورونا، ولا يعانون من أي أمراض مزمنة التوجه لبنك الدم المصري للتبرع بالبلازما الخاصة به، حيث أنها خط مهم للعلاج.



