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دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة 21 م"خيانة عهد" ليسرا

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:36 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
عرضت اليوم قناة الحياة، حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا الذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا منذ عرض أولى حلقاته في موسم رمضان الحالي 2020، وبالأخص بعد تغير محور المسلسل من الصراع عل المال لـ ارغب في الانتقام.

وشهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل "خيانة عهد" أحداث كثيرة ومشوقة ويسرد لكم "الفجر الفني" ملخص الحلقة.

ـ مقابلة سرية لـ عهد وسكرتيرة مكتب مجدي لتكشف لها حقيقة اتفاق مروان وناجية ومجدي معا ضدها.

ـ كشفت سكرتيرة مجدي لـ عهد وجود فيديوهات جنسية لـ نادية ومجدي ولكن مقابل 5 مليون جنيه.

ـ اهانة فرح لـ زوجها وطلبت منه الطلاق، والاخير يطلقها بعد اصرارها.

ـ يسرا تتدخل بعد طلاق عزت لـ شقيقتها فرح ولكن بشماته.

ـ طلب عهد من شيرين ان تستكمل توقيعها بين مروان وفرح.

ـ سكرتيرة مجدي تنجح في سرقة الملفات من خزنتة وتعطيها لـ عهد.

ـ تطور العلاقة بين سارة ودكتور هشام ويبدوا أنها قصة حب.

ـ عهد تفاجئ فرح بأنها تجهز لها مستشفى كبيرة لحسابها.

ـ شيرين تنجح في الايقاع بين مروان وفرح، بعد طلب عهد منها.

ـ نادية تطلب مقابلة عهد وتخبرها بأنها تريد الطلاق من شقيقها مروان.

ـ كشفت عهد لـ نادية بخيانتها لـ زوجها وتصدمها بـ الفيديو الاباحي.

ـ وتنتهي الحلقة بصدمة نادية بوجود فيديو اباحي يجمع بينها وبين مجدي وتطلب منها الموافقة على طلباتها وتفيذ قرارتها.

ويشارك في بطولة مسلسل "خيانة عهد" نغبة كبيرة من نجوم الوسط النفي وابرزهم يسرا، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، خالد انور، هنادي مهنا، جومانا مراد، بيومي فؤاد.



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