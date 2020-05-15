بعد موافقة السيسي عليها.. تفاصيل اتفاقية السكك الحديدية وبنك كندا

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس بالقرار الجمهوري رقم 68 لسنة 2020 على اتفاقية تسهيل قرض بأجل بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك كندا لتنمية الصادرات، وذلك بمبلغ 226 مليون يورو، والموقعة في 12 ديسمبر 2019، حيث حصلت مصر على 100 جرار ضمن هذه الصفقة لتطوير السكك الحديد.

100 جرار

وافق مجلس الوزراء، في يناير الماضي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية ضمن اتفاقية تمويل بأجل بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبنك كندا لتنمية الصادرات، بمبلغ 226 مليون يورو، فيما يتعلق باتفاقية الهيئة السكك الحديدية مع شركة جنرال إلكتريك لشراء 100 جرار ركاب جديد وإعادة تأهيل الأسطول الجرارات 81 جرار.

أيد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، في فبراير الماضي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 68 لسنة 2020 الخاصة باتفاقية تسهيل تمويل بـ"أجل" بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك كندا لتنمية الصادرات، بمبلغ 226 مليون يورو، الموقعة بتاريخ 12 ديسمبر 2019.

دفعة أولى

قدمت شركة جنرال إلكتريك الأمريكية 10 جرارات كدفعة الأولى من الجرارات المتعاقد لصالح هيئة السكك الحديدية، 6 ديسمبر الماضي، وتشمل الصفقة تصنيع 50 جرارًا في مصانع الشركة بأمريكا، وتوريدها على 5 دفعات قبل نهاية يونية 2020 بواقع 10 جرارات لكل مرحلة، وتصنيع 50 جرار بمشاركة الشركات المحلية.

وتبلغ الصفقة التي وقعتها وزارة النقل 575 مليون دولار، وتضم توريد 100 جرار جديد مع صيانة وإصلاح 81 جرار، كانت الشركة قدمتها للهيئة في عام 2008، لكن توقف العمل بها، لعدم توافر قطع الغيار اللازمة.

تشمل صفقة 100 جرار التي يجرى تمويلها عبر قرض ميسر من الشركة، وتدريب 275 فنيًا ومهندسًا من العاملين بهيئة السكة الحديد، والمساعدة في تقديم الاستشارات لتطوير ورش الهيئة.

دفعة ثانية

وصلت في 31 مارس الماضي، الدفعة الثانية من "20 جرار سكة حديد جديدة" إلى ميناء الاسكندرية، ضمن عقد تصنيع وتوريد 110جرارات جديدة وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالي تعاقدت عليهم هيئة السكك الحديدية وشركة جنرال الكتريك الأمريكية.

شارك وزير النقل المهندس كامل الوزير، في عملية إنزال الجرارات من السفينة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد تطبيق كافة الاحتياطات الوقائية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة التي تحمل الجرارات، وتعقيم السفينة والجرارات والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل مع أطقم السفينة، وضعت الجرارات على قضبان السكك الحديدية بميناء الاسكندرية تمهيدها لنقلها إلى ورش الفرز بمحطة مصر بالقاهرة لتجهيزها للعمل.

أوضح الوزير، أن إجمالي عدد الجرارات الموردة 110 جرارات وإعادة تأهيل 81 جرارا، قطع غيار طويلة الأجل لمدة 15 سنة، تشمل الدعم الفني 602.05 مليون دولار، أنتجت الشركة المصنعة 50 جرارا جديدا، وردت 30 جرار منها حتى الآن، يتوالى توريد باقي الجرارات الجديدة طبقًا لجدول التوريد.

وأكد وزير النقل، أن الجرارات التي تم تصنيعها يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد بمصانع الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية، انتهت السكة الحديدية من عدد 6 جرارات ضمن صفقة إعادة تأهيل 81 جرار جنرال إلكتريك داخل ورشة التبين للسكك الحديدية، ويتوالى إعادة تأهيل باقي الجرارات ودخولها التشغيل طبقا للجدول الزمنى المحدد.