هشام ماجد يفوز بالتحدي والسبب تهاني الحلقة 24 من مسلسل "اللعبة"

Advertisements

عرض الآن الحلقة 24 من مسلسل "اللعبه" وذلك عبر قناة mbcمصر الساعه الثامنه والنصف مساءً.



وتدور أحداث المسلسل حول محاوله كل من هشام ماجد وشيكو للفوز بالتحدي، وتقلليل اوزانهم 25كجم في 30 ساعة.

وقام هشام ماجد وفريقه بقياس وزنهم ليجدو أنه خسر 25 جرام الا عشره جرام فاقترح هشام ماجد أن يقطع إصبع أحد من فريقه، لكي يصلو ل 25كجم ويفوزو بالتحدي.



وقامت تهاني دعاء مصطفي بعرض فكره لكي يخسرو العشره حرام وهي أن تقوم بخلع الإكستنشن من شعرها، وبالفعل حدث ذلك وخسرو 25كجم وبالتالي فاز هشام ماجد وفريقه بالتحدي.



_والمسلسل عرض في شهر يناير الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، على منصة شاهد، وزادت عدد المشاهدات في شهر رمضان الكريم.



.

_يذكر أن مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.



_ويشارك في العمل هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني.