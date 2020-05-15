تعرف على أبرز أحداث الحلقة الحادية والعشرون من "أولاد آدم"

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انطلقت اليوم الحلقة الحادية والعشرين، من مسلسل "أولاد آدم"، وهو من بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، وذلك عبر محطة الـ MTV اللبنانية.



وشهدت الحلقة مفاجآت كثيرة بعدما علمت القاضية ديمة بحملها وأخبرت غسان في مشهد رومانسي.



يذكر أن مسلسل "أولاد أدم"، من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والممثل السوري قيس الشيخ نجيب.

