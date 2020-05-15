بعد مشاركته في "الاختيار".. داعية: "بجهز لفيلم العيد"

عقب الدكتور رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، على تجسيده لدور داعية في مسلسل "الاختيار"، ساخرًا: "أنا بجهز لفيلم العيد إن شاء الله".





وتابع "عبدالمعز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أنه كان سعيدًا بالتواجد في مصنع الرجال بمدرسة الصاعقة المصرية لإلقاء محاضرة دينية، معقبًا: "أنا كنت رايح أعمل محاضرة، وطلب مني المشاركة في مسلسل الاختيار، وتجسيد دور داعية".





وجه الداعية الديني الشكر لمخرج مسلسل "الاختيار" قائلًا: "إنسان غاية في الاحترام والحرفية والمهنية"، لافتًا إلى أنه يحسد نفسه على الذهاب لمدرسة الصاعقة المصرية وإلقاء محاضرة لأبطال القوات المسلحة.





وحقق مسلسل "الاختيار"، نجاحًا كبيرًا منذ عرضه في بداية الموسم الرمضاني، ليصبح حديث "السوشيال ميديا" والشارع المصري والعربي، وانتهت أحداث الحلقة السابقة، بهروب كل من هشام عشماوي وعماد عبدالحميد، إلى أجدابيا في ليبيا واستقبلهما هناك مفتي التكفيريين بفرح وسعادة غامرة.





قصة الاختيار:

يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.





أبطال مسلسل الاختيار:

يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي





ويشارك أيضًا مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.





موعد الحلقة الـ21 من مسلسل الاختيار: