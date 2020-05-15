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رد حسام حسن على دعوي التعويض التي أقامها النادي المصري ضد "التوأم"

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:20 ص
الفجر الرياضي
تنظر محكمة القاهرة الجديدة اولى جلسات الدعوى التي اقامها مجلس إدارة النادي المصري للالعاب الرياضية ضد التوأم حسام وإبراهيم حسن لجلسة ١٦ يونيو القادم الذي طالبهما بتعويض قدره ه ملايين جنيها. 


ويتولى أشرف عبد العزيز المحامي الشهير بالنقض الدفاع عن التوأم ضد "المصري" الذي يطالب حسام وإبراهيم حسن بتعويض قدره خمسة ملايين جنيها حيث وجه النادي اتهاما لهما بترك النادي في عام ٢٠١٨ وهو ما نفاه التوأم. 

ونشر كابتن حسام حسن بيانا علي صفحته ب "فيس بوك منذ قليل" قائلا : " وكل التوأم حسام وإبراهيم حسن المحامي الكبير أستاذ أشرف عبد العزيز للرد على دعوى سمير حلبية رئيس النادي المصري بعد تقدمه بشكوى في المحكمة المدنية وطلب تعويض، وذلك بعد عامين من التقدم بشكوى رسمية في اتحاد الكرة وانتهت في ديمسبر الماضي بحكم نهائي وبات لصالح التوأم بأحقيتهم في شهر من مستحقاتهم القديمة ورفض كابتن حسام وإبراهيم حسن وقتها المطالبة بالحكم وتصعيده للفيفا حتى لا يضار النادي من المشاركة في بطولة الكونفدرالية.. والله الموفق والمستعان"
رد حسام حسن على دعوي التعويض التي أقامها النادي المصري ضد "التوأم"
رد حسام حسن على دعوي التعويض التي أقامها النادي المصري ضد "التوأم"

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