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تامر أمين عن واقعة وفاة "محمد نادي" بالكورونا: "درس لنا"

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:19 ص
تامر أمين
تامر أمين
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي تامر أمين، على واقعة وفاة الشاب محمد نادي بسبب الإصابة بفيروس كورونا، معتبرا أن وفاة هذا الشاب دليلا على خطورة الاستهتار بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

وأشار "أمين"، برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أن محمد نادي شاب مفتول العضلات، ويعمل بالسياحة، موضحا أنه نشر فيديو له منذ 3 أسابيع يستهتر فيه من خطورة الفيروس، منوها بأنه أصيب بالكورونا بسبب استهتاره، ونقل العدوى لوالده وشقيقه.

وأضاف الإعلامي، أن "نادي" نشر فيديو أخر له وهو في مستشفى العزل، معقبا: "فيديو في منتهى القسوة، وحذر فيه المصريين من خطورة الفيروس"، معقبا: "محمد نادي درس لنا".

هذا، و أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.

وأضاف، أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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