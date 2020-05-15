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شعبة الملابس: تطبيق الحظر الكلي في آخر رمضان يؤثر علينا (فيديو)

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس شعبة الملابس باتحاد الصناعات، إنه للأسف الشديد ثقافة المصريين في التعامل مع الأعياد والمناسبات تختلف عن كافة ثقافات العالم، موضحًا أن عملية الشراء للملابس والأحذية وخلافه ترتبط ارتباطا كليا بالمواسم والأعياد، مضيفا: "الناس لا توزع استهلاكها النمطي على مدار العام بل الأعياد والمواسم فقط".

وأضاف "عبدالسلام"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن حجم التجارة التي يتم تداولها في قطاع الملابس والأحذية تتركز في مواسم ثلاثة رئيسية وهي "شم النسيم، وعيد الفطر، والأضحى"، مشيرًا إلى أن فكرة تطبيق الحظر الكلي خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم، يؤثر سلبًا على هذه القطاعات والعاملين بها.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.

وأضاف، أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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