برلمانية تطالب بفرض الحظر الكلي آخر رمضان

قالت النائبة البرلمانية داليا يوسف، إن الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان الكريم، تشهد زحامًا شديدًا نظرًا لعادات المصريين المتوارثة فى هذه الفترة من كل عام، وعليه لابد من تطبيق الحظر الشامل خلال هذه الفترة.





وأضافت "يوسف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن نسبة الوعي المتواجدة في الشارع الآن لم تصل إلى مستوى خطورة الأمر تجاه تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".





ولفتت النائبة البرلمانية، إلى أهمية الحفاظ على حياة وصحة المصريين، أهم من النظر إلى الخسائر الاقتصادية المترتبة على تطبيق الحظر الكلي، خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم.





وأكدت، أن حجم الإصابات بفيروس كورونا بمصر، مازال تحت السيطرة، ولم نصل إلى مراحل بلغتها دول أخرى، مضيفة: "لم نصل إلى مرحلة الخطر التي تعرضت لها دول أخرى ولكن نحن إلى الآن معرضين لهذا".





هذا، و أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.





وأضاف، أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.



