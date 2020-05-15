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بعد تعليقه على اتجاهها للكوميديا.. نيللي كريم توجه رسالة للزعيم عادل إمام

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:10 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق

نشرت الفنانة نيللي كريم، مدح الفنان عادل إمام فيها وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام ".

وعلقت" نيللي" علي كلام الفنان عادل إمام قائلة : "كلامك علي راسي يا أستاذ عادل ربنا يخليك لينا يارب شهاده أعتز بيها يا غالي".

يشار إلي أن الفنان عادل إمام أعرب عن رأيه في اتجاه نيللي كريم للكوميديا قائلًا :" نيللي كريم متميزة في كل شيء تقدمة فهي عظيمة وهايلة للغاية".

يشار إلى أن نيللي كريم تشارك حالياً في مسلسل "بـ 100 وش" من ﺇﺧﺮاﺝ كاملة أبو ذكري،ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو الدالي،أحمد وائل، بطولة نيللي كريم،آسر ياسين،عمر الشناوي، شريف دسوقي،لؤي عمران،علا رشدي

ويعرض مسلسل ب 100 وش يوميًا، على شاشة قناة "الحياة" الساعة 8 إلا ربع مسًاء، ويعرض على قناة "دبي" الساعة 8 مسًاء.




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