بطريقة ريا وسكينة.. التفاصيل الكاملة لمقتل عامل على يد أسرته بكرداسة

على طريقة عصابة "ريا وسكينة".. عندما رأت الطفلة الصغيرة "بديعة"، والدتها وهي ترتكب جريمة قتل، ثم تتخلص من الجثة، كان هذا هو نفس المشهد الذي احتفظت به طفلة لم يتجاوز عمرها 5 سنوات، في منطقة كرداسة، ولكن هذه المرة كان القتيل هو والد الطفلة، والقتلة هم والدتها وشقيقها وابن عمتها، في جريمة حملت الطابع الأسري بامتياز.





شاهدت الطفلة الصغيرة أسرتها وعلى رأسهم والدتها وأخيها، وهم يقتلون والدها بطريقة بشعة، ويتخلصوا من جثته في أسرع وقت بإلقائها بأحد المقابر بمنطقة كرداسة لإبعاد الشبهة عنهم بل وتحرير محضر بتغيبه، لن يتوقف الأمر عند ذلك ولكن هددوها بالضرب لو تحدثت لما شاهدته.

"بيجيلها كوابيس".. ظلت الطفلة الصغيرة طوال الأسبوع بعد مقتل والدها، تشاهد كوابيسًا في أحلامها، بالإضافة لرعبها وخوفها من شبح والدها الذي ظنت أنه يطاردها داخل المنزل، ولكن لا تستطيع التحدث، إلى أن جاء الوقت، لكشف الجريمة، فخرجت الطفلة عن صمتها، وباحت بما ضاق به صدرها.

ذهبت الطفلة مسرعة لعمها، لكشف كواليس ولغز الجريمة، بعدما فقدت أسرته الأمل في البحث عنه، لتتحدث الطفلة وتكشف عن أحداث هذا اليوم المشؤم، ليذهب (عمها) مسرعًا لإبلاغ الشرطة.

بداية الواقعة بلاغ من زوجته ونجله بتغيب الزوج

بداية الواقعة، تلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة عامل ملقى داخل مقبرة بمنطقة أبورواش بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة عامل أصل إقامته بمنطقة ناهيا، مقتول وملقى ومتعفن نظرا لإلقائه منذ عدة أيام.

وبإجراء التحريات اللازمة، لكشف غموض الواقعة، أنه تم التوصل إلى هوية المجني عليه، وأن زوجته وأسرته وراء قتله، فيما تبين قيام زوجته بتحرير محضر باختفائه، وبعمل التحريات تبين أن المبلغة ونجلها ونجل شقيقة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات على بيع منزل.





القبض على المتهمين

بإعداد قوة أمنية، تم ضبط المتهمين، واقتيادهم إلى ديوان القسم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

التحقيقات تكشف اللغز: رفض المجني عليه بيع المنزل

فيما كشفت التحقيقات، عن أن الجريمة نتيجة لخلافات بينهم في الفترة الأخيرة، نتيجة لرفض المجني عليه بيع المنزل وتقسيم المبلغ عليهم، فعزموا النية على قتله، فقامت الزوجة بوضع سم في العصير، وقام نجله بإلقائه في المقابر لإبعاد الشبهة عنهم.

نجل شقيقته: ٣٠٠ ألف جنيه مقابل قتله

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن مفاجآت جديدة، في واقعة مقتل عامل ويدعى "صابر" اربعيني العمر، على يد زوجته وتدعى "عبير. ب" ونجلها "عمر. ص" ونجل شقيقة زوجها ويدعى "وليد"، فاستمعت النيابة لأقواله، قائلا،" اغرتني بالفلوس الكثيرة".

وأفاد المتهم في تحقيقات النيابة، أن زوجة المجني عليه، اتفقت معه على تنفيذ الجريمة مقابل ٣٠٠ ألف جنيه، وأنه بعد قتله سنبيع المنزل وتعطيه المال، لكنه رفض في الأول، فاتفقت معه أن تعطيه المبلغ التي بحوزتها وهو "١٠ آلاف جنيه" مؤقتا لحين الانتهاء من الجريمة وبيع المنزل، فوافق في الحال.

وأضاف المتهم، أنهما خططا لتنفيذ الجريمة منذ أسبوع، بعد ميعاد الإفطار، وكان لا أحد في المنزل غير الطفلة الصغيرة التي تبلغ ٥ سنوات، مضيفًا، أن المتهمة قامت بوضع "حبوب منومه حوالي شريط" في العصير، حتى يغرق في النوم ويبدأ تنفيذ الجريمة، فيما هو أستل سكينًا وقام بذبحه، وقام بنقله نجله "عمر" على "التروسيكل"، وتخلصنا من جثته في مقابر أبورواش.

زوجة المتهم: "بيعرف ستات ورفض بيع المنزل"

واستمعت النيابة، لاعترافات السيدة "عبير. ب" المتهمة بقتل زوجها هي ونجلها ويدعى " عمر. ص" ونجل شقيقته، حيث قالت إن زوجها كان لا يريد الإنفاق عليهم، وطلبت منه بيع المنزل للإنفاق ولكنه رفض، موضحة، أن زوجها كان يعرف العديد من النساء في الفترة الأخيرة.

وأفادت تحقيقات النيابة، أن جثة العامل ملقى ما يقرب من أسبوع، وبتضييق الخناق على نجلة المجني عليه، والتي تبلغ من العمر 5 سنوات، كشفت عن تفاصيل إلقاء والدها في المقابر.

النيابة: حبس المتهمين

وأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، في وقت سابق، بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

فيما أمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة العامل، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.