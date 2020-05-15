Advertisements

دينا الشربيني تحتل تريند "تويتر" بعد عرض الحلقة 21 من "لعبة النسيان"

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد

تتشابك أحداث مسلسل لعبة النسيان، وتتعدد التساؤلات حول حقيقة فقدان رقية (دينا الشربيني) للذاكرة، ومعها يتصدر تريند تويتر للمرة السادسة خلال شهر رمضان، حيث أصبحت الحقيقة غامضة عن الجميع، فلا أحد يعلم هل رقية فاقدة للذاكرة حقًا أم لا، خاصةً أنه مع تتابع الحلقات يكشف الماضي عن أسرار وعلاقات لم تكن تعلم عنها شيئًا.

ومن ناحية أخرى، وبينما تواجه نفسها وتحاول استرجاع الماضي، تواجه نادر (علي قاسم) الذي يشجعها على نسيان الماضي خوفًا من أن تكتشف شيئًا لا يعرفه أحد، بجانب حاتم (باسل الزارو) الذي أرسل لكل عائلة الشيّال صورًا لها، ومواجهتها لـتمارا (هنا داود) ومحاولة إثبات إنها لم تخن أمجد (أحمد صفوت)، كلها أزمات لن تنكشف إلا مع الحلقات الأخيرة.

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.

يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".

مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان على شبكة قنوات mbc مصر قناة mbc مصر | الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا قناة mbc مصر 2 | الساعة 2 عصرًا و8 مساءً

أخبار تهمك

برشلونة يتخلي عن 4 لاعبين من أجل ضم صفقات كبيرة

منذ 41 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا توجه طلبًا عاجلًا للمتعافين من الفيروس

منذ 38 دقيقة

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة 6 قضاة وأعضاء بالنيابة العامة بفيروس كورونا

منذ ساعة و 18 دقيقة

الزمالك يقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ حوالي 20 ساعة

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

بأمر كارتيرون.. الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل من وزير التعليم بشأن آخر يوم لتسليم الأبحاث

منذ حوالي 3 ساعات

البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة في إجتماع اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

"الصحة": عاملان مهمان ينهيان وباء كورونا في مصر

منذ ساعتين و 23 دقيقة

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

منذ حوالي 3 ساعات

شطة يكشف مصير شكوى الزمالك للفيفا بشأن نادي القرن ويرد على مجاملة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

منذ حوالي 10 ساعات

خبير أمني يكشف إمكانية تطبيق حظر شامل في نهاية رمضان (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

بعد تعليقه على اتجاهها للكوميديا.. نيللي كريم توجه رسالة للزعيم عادل إمام

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:26 ص

عاجل.. إصابة 6 قضاة وأعضاء بالنيابة العامة بفيروس كورونا

عاجل من وزير التعليم بشأن آخر يوم لتسليم الأبحاث

11:43 م

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

11:18 م

بعد تعليقه على اتجاهها للكوميديا.. نيللي كريم توجه رسالة للزعيم عادل إمام

01:10 ص

"الصحة": عاملان مهمان ينهيان وباء كورونا في مصر

12:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟