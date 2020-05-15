دينا الشربيني تحتل تريند "تويتر" بعد عرض الحلقة 21 من "لعبة النسيان"









ومن ناحية أخرى، وبينما تواجه نفسها وتحاول استرجاع الماضي، تواجه نادر (علي قاسم) الذي يشجعها على نسيان الماضي خوفًا من أن تكتشف شيئًا لا يعرفه أحد، بجانب حاتم (باسل الزارو) الذي أرسل لكل عائلة الشيّال صورًا لها، ومواجهتها لـتمارا (هنا داود) ومحاولة إثبات إنها لم تخن أمجد (أحمد صفوت)، كلها أزمات لن تنكشف إلا مع الحلقات الأخيرة.





ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.





وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.





يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".





مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان على شبكة قنوات mbc مصر قناة mbc مصر | الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا قناة mbc مصر 2 | الساعة 2 عصرًا و8 مساءً

تتشابك أحداث مسلسل لعبة النسيان، وتتعدد التساؤلات حول حقيقة فقدان رقية (دينا الشربيني) للذاكرة، ومعها يتصدر تريند تويتر للمرة السادسة خلال شهر رمضان، حيث أصبحت الحقيقة غامضة عن الجميع، فلا أحد يعلم هل رقية فاقدة للذاكرة حقًا أم لا، خاصةً أنه مع تتابع الحلقات يكشف الماضي عن أسرار وعلاقات لم تكن تعلم عنها شيئًا.