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مواقيت الصلاة اليوم الثاني والعشرين من رمضان 1441.. موعد صلاة الفجر والمغرب اليوم الجمعة 15/5/2020 في مصر
الجمعة 15/مايو/2020 - 12:54 ص
مواقيت الصلاة اليوم الثاني والعشرين من رمضان 1441.. موعد صلاة الفجر والمغرب اليوم الجمعة 15/5/2020 في مصر
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان 1441 المبارك، شاملة صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفيما يلي مواقيت الصلاة في اليوم الدمعة 15/5/2020.
مواقيت الصلاة اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان 2020
|المواقيت
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|القاهرة
|3:22 ص
|5:01 ص
|11:51 ص
|3:28 م
|6:42 م
|8:10 م
|الإسكندرية
|3:23 ص
|5:04 ص
|11:56 ص
|3:36 م
|6:49 م
|8:019 م
|الإسماعيلية
|3:16 ص
|4:56 ص
|11:47 ص
|3:25 م
|6:39 م
|8:07 م
موعد السحور: 1:02 صباحًا
موعد الإمساك: 3.02 صباحًا
مواقيت الصلاة اليوم الثاني والعشرين من رمضان 1441.. موعد صلاة الفجر والمغرب اليوم الجمعة 15/5/2020 في مصر