Advertisements

مواقيت الصلاة اليوم الثاني والعشرين من رمضان 1441.. موعد صلاة الفجر والمغرب اليوم الجمعة 15/5/2020 في مصر

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:54 ص
الصلاة في مصر - صورة أرشيفية
الصلاة في مصر - صورة أرشيفية
مواقيت الصلاة اليوم الثاني والعشرين من رمضان 1441.. موعد صلاة الفجر والمغرب اليوم الجمعة 15/5/2020 في مصر

تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان 1441 المبارك، شاملة صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفيما يلي مواقيت الصلاة في اليوم الدمعة 15/5/2020.

مواقيت الصلاة اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان 2020

المواقيتالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
القاهرة3:22 ص5:01 ص11:51 ص3:28 م6:42 م8:10 م
الإسكندرية3:23 ص5:04 ص11:56 ص3:36 م6:49 م8:019 م
الإسماعيلية3:16 ص4:56 ص11:47 ص3:25 م6:39 م8:07 م

موعد السحور: 1:02 صباحًا
موعد الإمساك: 3.02 صباحًا

مواقيت الصلاة اليوم الثاني والعشرين من رمضان 1441.. موعد صلاة الفجر والمغرب اليوم الجمعة 15/5/2020 في مصر

أخبار تهمك

مارسيلو يرفض العودة إلى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

منافسة جديدة بين الزمالك والأهلي لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار لجماهير الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"لتسيير رحلات الطيران".. تحرك عاجل من وزير السياحة مع 20 دولة أجنبية (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

وكالة الأدوية الأوروبية تكشف عن موعد إنتاج أول لقاح لفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل من وزير التعليم بشأن آخر يوم لتسليم الأبحاث

منذ ساعة و نصف

"الصحة": عاملان مهمان ينهيان وباء كورونا في مصر

منذ أقل من ساعة

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بأمر كارتيرون.. الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة في إجتماع اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الحكومة تبدأ إعداد خطة التعايش مع فيروس "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

منذ حوالي 8 ساعات

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

توقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الثاني من رمضان 1441.. مواقيت صلاة المسلمين اليوم السبت 25/4/2020 في مصر

توقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الثاني عشر من رمضان 1441.. مواقيت صلاة المسلمين اليوم الثلاثاء 5/5/2020 في مصر

موقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الثالث عشر من رمضان 1441.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6/5/2020 في مصر

موقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الرابع عشر من رمضان 1441.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7/5/2020 في مصر

موقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الخامس عشر من رمضان 1441.. مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 8/5/2020 في مصر

موقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم السادس عشر من رمضان 1441.. مواقيت الصلاة اليوم السبت 9/5/2020 في مصر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:43 م

عاجل من وزير التعليم بشأن آخر يوم لتسليم الأبحاث

"الصحة": عاملان مهمان ينهيان وباء كورونا في مصر

12:21 ص

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

11:18 م

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

04:48 م

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

02:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟