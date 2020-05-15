مواقيت الصلاة اليوم الثاني والعشرين من رمضان 1441.. موعد صلاة الفجر والمغرب اليوم الجمعة 15/5/2020 في مصر





تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان 1441 المبارك، شاملة صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفيما يلي مواقيت الصلاة في اليوم الدمعة 15/5/2020.



