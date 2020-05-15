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مخرج "البرنس" يكشف عن علاقة المسلسل بقصة "سيدنا يوسف"

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:49 ص
محمد سامي
محمد سامي
كـسـاب أحـمـد
أعرب المخرج محمد سامي، عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه مسلسله "البرنس"، قائلًا: "لقد تأثرت من زمان بقصة سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب عليهما السلام، فأبي حافظ للقرآن وكان حريصًا على حفظي للقرآن، وقصة سيدنا يوسف شدتني، والسورة التي تتضمن الحكاية كنت أحبها". 
 
وأوضح "سامي" خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "ربنا خلق الأنبياء لنسترشد بهم وتأثرت بقصة سيدنا يوسف، ومن هنا جئت بفكرة مسلسل البرنس". 
 
وواصل مخرج مسلسل البرنس: "كنت أحب أن أقرأ لـ عبدالوهاب مطاوع في بريد الجمعة بالأهرام ولما كبرت قرأت كل رسائله، ولفت نظري الحكاية الحقيقية من قلب المجتمع، وفكرة البرنس جاءتني منذ 8 سنوات، وكنت أطلق عليها اسم "واكل ناسه"، ولكنها لم تكن مكتملة". 
 
هذا، وعرضت قناة "dmc" قبل قليل الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل "البرنس"، للفنان محمد رمضان. 
 
دارت أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل "البرنس" حول إخبار "محمود" ويقوم بدوره الفنان محمد جمعة لزوجته بأن والد مريم خرج من الحبس وأنه بدأ بالبحث عنه، لكنها تنهار بالبكاء وترفض رجوعها إليه. 
 
وتضمنت أيضا زيارة رضوان لشقيقه "عادل" أحمد داش، ومعاتبته له على رجوعه للبدرة، فيطلب منه أن يقيم عنده لكنه يرفض. 
 
زيارة "نورا" ريم سامي لشقيقها"، عادل فتجد، رضوان" وتقوم باحتضانه، فيعاتبها على عدم إخباره بحقيقة إلقاء ابنته في الشارع، فتقوم بإعطائه مبلغًا من المال لكنه رفض، فيأخذه عادل منها لكي يستطيع شراء البُدرة. 

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