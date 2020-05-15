استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الجمعة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا، بشأن طقس اليوم الجمعة الموافق 15 مايو 2020، كشفت فيه عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد.





طقس ساعات النهار

وأوضحت الهيئة، أن طقس اليوم الجمعة، يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يشهد شمال الصعيد طقس مشمس شديد الحرارة، أما منطقة جنوب الصعيد تشهد طقسا مشمسا شديد الحرارة والرياح تنشط أحيانا.





طقس ساعات الليل

ولفتت إلى أنه بالنسبة لطقس ساعات الليل، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى جنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.





وكشفت أيضا، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة، تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.





أما عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

القاهرة الصغرى 20 والعظمى 36

شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 35

طنطا الصغرى 19 والعظمى 34

دمنهور الصغرى 18 والعظمى 32

الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 29

بلطيم الصغرى 18 والعظمى 28

مطروح الصغرى 17 والعظمى 28

السلوم الصغرى 16 والعظمى 30

سيوة الصغرى 16 والعظمى 37

بورسعيد الصغرى 21 والعظمى 28

دمياط الصغرى 18 والعظمى 28

الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 35

الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 36

السويس الصغرى 18 والعظمى 35

العريش الصغرى 16 والعظمى 27

رفح الصغرى 15 والعظمى 27

رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 38

نخل الصغرى 14 والعظمى 34

نويبع الصغرى 26 والعظمى 33

طابا الصغرى 20 والعظمى 32

كاترين الصغرى 12 والعظمى 31

الطور الصغرى 22 والعظمى 33

شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 38

الغردقة الصغرى 24 والعظمى 36

مرسى علم الصغرى 19 والعظمى 35

الفيوم الصغرى 18 والعظمى 38

بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 38

المنيا الصغرى 21 والعظمى 39

أسيوط الصغرى 18 والعظمى 40

سوهاج الصغرى 18 والعظمى 40

قنا الصغرى 20 والعظمى 41

الأقصر الصغرى 23 والعظمى 42

أسوان الصغرى 25 والعظمى 42

أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 41

الوادي الجديد الصغرى 23 والعظمى 41

شلاتين الصغرى 25 والعظمى 38

أبو رماد الصغرى 24 والعظمى 38

حلايب الصغرى 28 والعظمى 34