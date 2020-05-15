بسبب طليقها.. ياسمين عبد العزيز في ورطة كبيرة

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عرضت الحلقة الحادية والعشرون مساء أمس، من مسلسل "ونحب تاني ليه"، على قناة Cbc الفضائية، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى يتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشكلات الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.





وجاءت ضمن أحداث الحلقة الجديدة أن عبد الله_شريف فقد جزء من ذاكرته، حيث إنه لا يتذكر عام 2020، ولا يتذكر أنه وغالية_ياسمين عبد العزيز، وطلب منها أن تقيم عند والدتها مدة جلوسه في المستشفى، لأنه يخاف عليها، وبعد الخروج سوف يأخذها هي وابنتها إلى بيته، هذا الأمر أوقع غالية في ورطة كبيرة، لأن الطبيب حذر غالية بعدم إخباره بموضوع الطلاق حتى لا يصاب بانهيار عصبي، وفي نفس الوقت غالية تخشي أن تواجه مراد_كريم فهمى بهذا الوضع.





يذكر أن "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

