Advertisements

بعد فقدانه الذاكرة.. حسن الرداد في شخصية جديدة

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:32 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
عرضت قناة النهار، أمس حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" لـ الفنان حسن الرداد الذي يشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.

وشهدت أحادث الحلقة الـ 21 من مسلسل "شاهد عيان" كشف أبو حماد المقلب الذي أجراه في عمر شكري وأنه كان يهدده بالقتل للتأكد من فقدانه الذاكرة، ثم يقرر الانتقام منه بأسوأ صورة، ويخدعه بإيهامه بأنه صديقه السابق وعضو في العصابة لتهريب الأسلحة، وأنه متزوج من فتاة بالأردن تدعى جميلة، ثم يوصله لمنازلهم ليغرقه في الأكاذيب، وإقناعه بأنه تزوجها بعد قتل آخرين لها ثم نجلهم حمزة، لتزرع داخله الانتقام.

يعزز أبو حماد رغبة الانتقام داخل عمر لاستغلاله من أجل تنفيذ مخططه الإرهابي، ويخطط للعودة إلى مصر بهدف ذلك، بينما يوليه عدنان المسئولية الكاملة عن العملية الجديدة لعدم ثقته في وهيب وطارق.

ويشارك في بطولة مسلسل "شاهد عيان" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم حسن الرداد، هنا شيحة، وليد فواز، محمد لطفي، احمد صيام، بسمة.


أخبار تهمك

البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة في إجتماع اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل من وزير التعليم بشأن آخر يوم لتسليم الأبحاث

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تعليقه على اتجاهها للكوميديا.. نيللي كريم توجه رسالة للزعيم عادل إمام

منذ ساعة و نصف

خبير أمني يكشف إمكانية تطبيق حظر شامل في نهاية رمضان (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

بأمر كارتيرون.. الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 11 ساعة

شطة يكشف مصير شكوى الزمالك للفيفا بشأن نادي القرن ويرد على مجاملة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"الصحة": عاملان مهمان ينهيان وباء كورونا في مصر

منذ ساعتين و 23 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا توجه طلبًا عاجلًا للمتعافين من الفيروس

منذ 38 دقيقة

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

منذ حوالي 10 ساعات

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ حوالي 20 ساعة

برشلونة يتخلي عن 4 لاعبين من أجل ضم صفقات كبيرة

منذ 41 دقيقة

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة 6 قضاة وأعضاء بالنيابة العامة بفيروس كورونا

منذ ساعة و 18 دقيقة

الزمالك يقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

حسن الرداد متهم في قضية قتل!!

دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة العاشرة من مسلسل "شاهد عيان" لـ حسن الرداد

موعد عرض مسلسل شاهد عيان الحلقة 14 لـ حسن الرداد والقنوات الناقلة

موعد الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "شاهد عيان" لـ حسن الرداد

دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "شاهد عيان" لـ حسن الرداد

مواعيد الحلقة السادسة عشر والقنوات الناقلة لمسلسل "شاهد عيان" لـ حسن الرداد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:26 ص

عاجل.. إصابة 6 قضاة وأعضاء بالنيابة العامة بفيروس كورونا

عاجل من وزير التعليم بشأن آخر يوم لتسليم الأبحاث

11:43 م

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

11:18 م

بعد تعليقه على اتجاهها للكوميديا.. نيللي كريم توجه رسالة للزعيم عادل إمام

01:10 ص

"الصحة": عاملان مهمان ينهيان وباء كورونا في مصر

12:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟