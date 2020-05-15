مجانا.. لعبة GTA 5 متوفرة الآن عبر متجر Epic Games

تعمل شركة Epic Games على توفير المزيد من الألعاب المجانية عبر متجرها الخاص، وفيما يبدو أننا على وشك الحصول على لعبة مميزة خلال هذا الأسبوع، حيث اقتربت من إتاحة لعبة GTA 5 مجانًا.





وفي بيان رسمي، أعلنت شركة Epic Games عن إطلاق لعبة GTA 5 الشهيرة إلى متجر Epic Games، والتي ستتوفر بداية من اليوم وحتى 21 مايو المقبل، وللحفاظ عليها سيكون على المستخدم إضافة اللعبة إلى مكتبته الخاصة في متجر Epic Games.





وتجدر الإشارة إلى أن شركة Epic Games تتبع سياسة جديدة عبر متجرها والذي يُجبر من يريد الحصول على ألعاب مجانية تطبيق تلك السياسة الجديدة، حيث سيتوجب على اللاعبين التوجه إلى إعدادات الحساب وهناك سيجدون هذه الميزة والتي ستتطلب منهم عند تفعيلها إدخال رمز الأمان قبل تسجيل الدخول إلى الحساب.