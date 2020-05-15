نائب محافظ البنك المركزي: تصنيف "موديز" شهادة ثقة للاقتصاد المصري

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن أزمة كورونا أثرت على الاقتصاد العالمي أجمع، وليس مصر فقط، لافتَا إلى أن تأثير أزمة كورونا لن يكون سهلًا على جميع الاقتصاديات، خاصة خلال الربع الثاني من هذا العام.





وتابع "نجم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، مساء الخميس، أن وكالات التصنيف الائتماني قامت بخفق التنصيف الائتماني للعديد من الدولة بسبب أزمة كورونا، ولكن تصنيف وكالة "موديز" الأخير ثبت نظرته الائتمانية للاقتصاد المصري، وهذا يعتبر شهادة نجاح وثقة دولية للاقتصاد المصري، ويعكس صلابة الاقتصاد وقدرة على امتصاص الصدمات.





في سياق آخر، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تأكيد وكالة موديز لخدمات المستثمرين؛ تصنيفات العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل للحكومة المصرية عند B2 مع توقع مستقبلي مستقر يعكس الثقة في الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها مصر في مواجهة تداعيات أزمة كورونا العالمية.





أضافت السعيد أنه ساعد على ذلك سجل مصر الحافل بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي والمالي وقدرتها على تعزيز الثقة في ثبات الاقتصاد المصري خاصة مع توافر قاعدة تمويل محلية واسعة واحتياطيات قوية من النقد الأجنبي.





وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن تأكيد موديز يأتي متسقًا مع تثبيت مؤسسات التصنيف الإئتمانية العالمية الأخرى (ستاندرد آند بورز وفيتش) تصنيفاتها الائتمانية لمصر نتيجة توافر السيولة وقوة المراكز الخارجية التي تؤكد ثقة مؤسسات التصنيف الدولية في قدرة الحكومة المصرية على خدمة ديونها في إطار المدى الزمني لتواريخ الاستحقاق المحددة لهذه الديون، دون التأثر بالآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا، والثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على الخروج من الأزمة العالمية واستعادة معدلات النمو المرتفعة.



