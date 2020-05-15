أبرز ما جاء في الحلقة الـ 21 من "ونحب تاني ليه"

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عرضت الحلقة الحادية والعشرون مساء أمس، من مسلسل "ونحب تاني ليه"، على قناة Cbc الفضائية، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى يتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشكلات الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.



أبرز ما جاء في الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل"ونحب تاني ليه":





_تفاجئت "غالية" ياسمين عبد العزيز بأن طليقها عبدالله_شريف منير فقد الذاكرة ولم يتذكر بأنها طليقته وليست زوجته، بسبب طلبه بأن تقيم هى وابنتها "تايا" في منزل والدتها "عائشة" سوسن بدر، وجدتها "هادية" ليلى عز العرب حتى يتعافى تمامًا ويخرج من المستشفى، خوفًا عليها من أن تنام بمفردها في المنزل بدونه، مما أشعرها بالذهول.







_طلبت "غالية"من الطبيب "عمرو" أحمد سعيد عبد الغني، أن يوضح لها ما يحدث لعدم قدرتها على استيعابه، فشرح لها بأن تعرضه للحادث تسبب له بفقدان ذاكرة جزئي، حيث إنه لا يتذكر مرحلة ما في حياته ومنها طلاقهما، فهو لا يتذكر شيء عن سنة 2020، كما إنه لا يتذكر شيء عن فيلمه الجديد الذى قام بتصويره قبل الحادثة.





_وطلب الطبيب من "غالية" ياسمين عبد العزيز أن تساير طليقها "عبدالله" شريف منير في كل ما يطلبه، وهو ما رفضته تمامًا، حيث لم تستطيع أن تعود معه للمنزل بحكم أنهما تطلقا منذ فترة، بالإضافة إلى أنها دخلت في علاقة جديدة مع مراد_كريم فهمى.





_على جانب آخر نست غالية عيد ميلاد مراد، لأنها كانت مشغولة ب عبد الله، بينما داليدا ويسرا قاموا بتحضير له مفاجأة في الشركة واحتفلوا به، وعندما علمت غالية من الطبيب أن اليوم يوافق 21 في الشهر، خرجت منزعجة من غرفة عبد الله، واتصلت بصديقتها نيفين وطلبت منها أن تحضر بعض الهدايا لمراد، فسمعتها ابنتها الصغيرة تايا، وذهبت إلى والدها لتخبره، لتنتهي الحلقة على هذا.







يذكر أن "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

