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عاجل.. إصابة 6 قضاة وأعضاء بالنيابة العامة بفيروس كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:26 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن غرفة العمليات المشكلة من مجلس إدارة النادي، تلقت إخطارًا بوجود حالات إصابة بفيروس كورونا بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، وبلغ عدد الحالات ستة مصابين، بينها خمس حالات منها متواجدة بالمستشفيات للعزل والعلاج، وحالة واحدة بالمنزل، وجميع الحالات مستقرة. 

وأوضح "السيد"، أن هذا يأتي في إطار متابعة غرفة العمليات المشكلة من مجلس إدارة النادي للقضاء، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتوفير كافة التدابير والاجراءات اللازمة حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 

وضع وباء كورونا في مصر
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.

وأضاف، أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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