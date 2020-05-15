وزير التعليم يحدد موعد إعلان موعد امتحانات الثانوية العامة

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن أنه سوف يتم إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد المقبل، في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة ستكون في موعدها من دون تغيير.





وقال "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس: إن 880 ألف طالب سلموا البحث الإليكتروني عبر منصة إدمودو، وأن الوزارة سوف تعلن الليلة آليات تسليم البحث الإليكتروني لطلاب المدارس الفنية.





وأضاف أنه من المقرر استخدام منصة "إدمودو" لطلاب المصريين بالخارج لتسليم الأبحاث، لافتَا إلى أن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة العربية التي أكملت عامها التعليمي النظامي.





"التعليم" تخاطب السجون بشأن امتحانات الطلاب





وفي سياق آخر، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: إنه في إطار حرصها على مصلحة جميع الطلاب فقد أرسل دكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، خطابا مهما للمديريات بشان آلية تقييم الطلاب نزلاء السجون المقيدون بسنوات النقل بالتعليم الثانوي العام (الصف الأول والثاني الثانوي ) للعام الدراسي 2019-2020.

وتضمن الخطاب موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على معاملة طلاب السجون نفس معاملة طلاب المنازل من حيث تقديم مشروع بحثي واحد حتى ما تم دراسته في 15 مارس 2020 ويتم إجراء اختبارات تكميلية لمن تخلف بعذر مقبول عن حضور اختبارات الفصل الدراسي الأول هذا العام.





وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي غدا الموافق 15 مايو الإعلان عن كافة الإجراءات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.



