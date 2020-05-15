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شطة يكشف مصير شكوى الزمالك للفيفا بشأن نادي القرن ويرد على مجاملة الأهلي

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:07 ص
عبد المنعم مصطفى شطة
عبد المنعم مصطفى "شطة"
عمرو مصطفى

كشف عبد المنعم مصطفى "شطة" المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مصير شكوى نادي الزمالك التي يعتزم تقديمها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإعادة فتح ملف نادي القرن الحقيقي من جديد.

 

وقال شطة؛ في تصريحات خاصة لبرنامج "كلمة حق" مع الكابتن تامر عبد الحميد؛ على يوتيوب :" الشكوى التي سيتقدم بها الزمالك للاتحاد الدولي "فيفا" لن تحمل أي جديد في ملف نادي القرن الحقيقي.

 

وتابع :" الفيفا سيرد على الزمالك بضرورة العودة للاتحاد الأهلي وهو هنا الكاف لمعرفة الأسباب التي الاعتماد عليها لمنح الأهلي المصري لقب القرن في القارة السمراء.

 

وأوضح أن الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق قام بنفس الأمر وخاطب الكاف لحسم الجدل في هذا الملف ولم يحدث أي جديد لأن المعايير التي تم الإعلان عنها وقتها معروفة للجميع.

 

وواصل:"البعض يتهمني بمحاولة الأهلي في منحه لقب القرن الأفريقي وأنا بداية عملي في الكاف كانت في 2003 أي بعد منح الأهلي اللقب بثلاثة سنوات تقريبا"،مشيرا إلى أن الكابتن عبده صالح وحش هو من كان يشغل منصب المدير الفني للاتحاد الإفريقي للكاف في ذلك الوقت.

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