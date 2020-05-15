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عودة هنا شيحة إلى مصر بشخصية مزيفة

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:47 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

عرضت قناة النهار، أمس حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" لـ الفنان حسن الرداد الذي يشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.

وشهدت أحادث الحلقة الـ 21 من مسلسل "شاهد عيان" بـ بحث عدنان عن الخائن بين أفراد العصابة ويوجه وهيب "محمد لطفي" بالاستمرار في البحث ما يربكه هو وطارق "أحمد صيام"، ليقررا معا إعادة ندى "هنا شيحة" إلى مصر بعد انتهاء مهمتها، وهو ما يثير ضيقها.

ولكنها توضخ لهم ليسلموها هوية مزيفة بجواز سفر جديد واسم جديد " منال محمد العشري" مهندسة جرافيك ديزاين، ويتضح من حديث طارق ووهيب غصب الأخير من معاملة عدنان لهم، بينما يحذره الأول من خطورة ذلك وأهمية اتباع عدنان بهدوء، ليعود الثلاثي إلى مصر.

ويشارك في بطولة مسلسل "شاهد عيان" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم حسن الرداد، هنا شيحة، وليد فواز، محمد لطفي، احمد صيام، بسمة.


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