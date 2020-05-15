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طبيب مستشفى العزل الذي فقد بصره: ثقتي في الله كبيرة

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:00 ص
الطبيب محمود سامي
الطبيب محمود سامي
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمود سامي، أخصائي أمراض الباطنة بمستشفى عزل بلطيم الذي فقد بصره، إنه سيتوجه غدا إلى المركز الطبي العالمي لتلقي العلاج على نفقة الدولة.

وأشار "سامي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه يشعر بقلق وتوتر، ولكن ثقته في الله كبيرة، موضحا أن الحالة يمكن علاجها.

هذا وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعلاج الدكتور محمود سامي على نفقة الدولة، الذي أصيب بارتفاع شديد بضغط الدم أثناء عمله بمستشفى العزل ببلطيم لعلاج المابين بفيروس «كورونا»، ويعاني حاليا من عدم القدرة على الرؤية.

و أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.

وأضاف، أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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