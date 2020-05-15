بسمة تقرأ الملفات وتكتشف سر هروب هنا شيحة (صور)







وشهدت أحادث الحلقة الـ 21 من مسلسل "شاهد عيان" سماع ليلي التسجيلات التي حصلت عليها من مكتب الطبيب النفي لـ العائلة وبدأت تفتح الملفات الخاصة لـ ندي لتكشف سر اختفائها.



وبينما تقرأ "ليلى" الملفات الخاصة لـ ندي التي عثرت عليها في منزل أسرتها لشقيقتها، وتكتشف أن كل منهم يحمل اسم لأفراد العصابة من "عدنان، و"وهيب"، و"طارق" بالإضافة لـ"عمر" زوجها، لتقرر بعدها زيارة أحد أصدقائها بالجريدة، لمعرفة معلومات جديدة منه.



تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد الرداد دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.



ويشارك في بطولة مسلسل "شاهد عيان" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم حسن الرداد، هنا شيحة، وليد فواز، محمد لطفي، احمد صيام، بسمة.











عرضت أمس قناة النهار، حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" لـ الفنان حسن الرداد الذي يشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.