Advertisements

عاجل.. "التعليم" تكشف موعد إعلان إجراءات الثانوية وتقدم نصائح مهمة

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:25 ص
أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، توفير آلية جديد لمنصة "ادمودو" لتسليم الأبحاث لطلاب مصر في الخارج، بدلا من الذهاب للسفارة، لافتا إلى أن المدارس الخاصة قد تستخدم منصة "ادمودو" أو لا والأمر اختياري لها، لذلك تطلب من الطلاب تسليم البحث ورقيًا كنوع من التأمين للطالب. 
 
وقال "شوقي"، إن بعض المدارس تطلب تسليم البحث الورقي كنوع من الأمان للطالبـ وإذا كان الأمر ليس به استغلال فيجب على ولي الامر أن يسلمه ورقيًا أيضا. 

وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريحات تلفزيونية، أن امتحانات الثانوية العامة في مواعيدها دون تغيير وسيتم إعلان تفاصيل اجراءات امتحانات الثانوية العامة يوم الاحد المقبل في مؤتمر صحفي، بحضور رئيس الوزراء موضحا: "دول كثيرة ستعقد امتحانات الثانوية العامة مثل الأردن وفلسطين وسيكون هناك اختيارات مريحه لأولياء الأمور والطلاب ونعلن عن قرارات كثيرة بشأن الثانوية العامة الأحد المقبل". 
 
وكشفت مصادر بديوان عام الوزارة أنه يوجد أكثر من 20 قرارًا جديدًا فيما يخص عقد امتحانات الثانوية العامة في ظل وجود أزمة كورونا الحالية، لافتة إلى أن الوزير سوف يعلن هذه الإجراءات والقرارات. 
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على مصلحة جميع الطلاب أرسل دكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم خطابا هاما للمديريات بشأن آلية تقييم الطلاب نزلاء السجون المقيدون بسنوات النقل بالتعليم الثانوي العام (الصف الاول والثاني الثانوي) للعام الدراسي ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 
وتضمن الخطاب موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على معاملة طلاب السجون نفس معاملة طلاب المنازل من حيث تقديم مشروع بحثي واحد حتى ما تم دراسته في ١٥ مارس ٢٠٢٠ ويتم إجراء اختبارات تكميلية لمن تخلف بعذر مقبول عن حضور اختبارات الفصل الدراسي الأول هذا العام. 

أخبار تهمك

شطة يكشف مصير شكوى الزمالك للفيفا بشأن نادي القرن ويرد على مجاملة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

منذ حوالي 3 ساعات

لجنة مكافحة كورونا توجه طلبًا عاجلًا للمتعافين من الفيروس

منذ 41 دقيقة

"الصحة": عاملان مهمان ينهيان وباء كورونا في مصر

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

بأمر كارتيرون.. الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 11 ساعة

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ حوالي 20 ساعة

بعد تعليقه على اتجاهها للكوميديا.. نيللي كريم توجه رسالة للزعيم عادل إمام

منذ أقل من ساعتين

عاجل من وزير التعليم بشأن آخر يوم لتسليم الأبحاث

منذ حوالي 3 ساعات

البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة في إجتماع اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابة 6 قضاة وأعضاء بالنيابة العامة بفيروس كورونا

منذ ساعة و 21 دقيقة

خبير أمني يكشف إمكانية تطبيق حظر شامل في نهاية رمضان (فيديو)

منذ نصف ساعة

الزمالك يقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يتخلي عن 4 لاعبين من أجل ضم صفقات كبيرة

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: امتحانات أولى ثانوي خلال الترم الأول بـ"درجات"

وزير التعليم يكشف حقيقة إجراء اختبارات قدرات بدلا من امتحانات الثانوية

"التعليم": انتهينا من إعداد أسئلة الاختبارات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوي

طارق شوقي: الدولة لن تدار من "السوشيال ميديا"

وزير التعليم يكشف الحالة التي يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بها

إجراء جديد من التربية والتعليم لطلاب الثانوية نزلاء السجون

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:26 ص

عاجل.. إصابة 6 قضاة وأعضاء بالنيابة العامة بفيروس كورونا

عاجل من وزير التعليم بشأن آخر يوم لتسليم الأبحاث

11:43 م

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

11:18 م

بعد تعليقه على اتجاهها للكوميديا.. نيللي كريم توجه رسالة للزعيم عادل إمام

01:10 ص

"الصحة": عاملان مهمان ينهيان وباء كورونا في مصر

12:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟