عاجل.. "التعليم" تكشف موعد إعلان إجراءات الثانوية وتقدم نصائح مهمة

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، توفير آلية جديد لمنصة "ادمودو" لتسليم الأبحاث لطلاب مصر في الخارج، بدلا من الذهاب للسفارة، لافتا إلى أن المدارس الخاصة قد تستخدم منصة "ادمودو" أو لا والأمر اختياري لها، لذلك تطلب من الطلاب تسليم البحث ورقيًا كنوع من التأمين للطالب.

وقال "شوقي"، إن بعض المدارس تطلب تسليم البحث الورقي كنوع من الأمان للطالبـ وإذا كان الأمر ليس به استغلال فيجب على ولي الامر أن يسلمه ورقيًا أيضا.





وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريحات تلفزيونية، أن امتحانات الثانوية العامة في مواعيدها دون تغيير وسيتم إعلان تفاصيل اجراءات امتحانات الثانوية العامة يوم الاحد المقبل في مؤتمر صحفي، بحضور رئيس الوزراء موضحا: "دول كثيرة ستعقد امتحانات الثانوية العامة مثل الأردن وفلسطين وسيكون هناك اختيارات مريحه لأولياء الأمور والطلاب ونعلن عن قرارات كثيرة بشأن الثانوية العامة الأحد المقبل".

وكشفت مصادر بديوان عام الوزارة أنه يوجد أكثر من 20 قرارًا جديدًا فيما يخص عقد امتحانات الثانوية العامة في ظل وجود أزمة كورونا الحالية، لافتة إلى أن الوزير سوف يعلن هذه الإجراءات والقرارات.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على مصلحة جميع الطلاب أرسل دكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم خطابا هاما للمديريات بشأن آلية تقييم الطلاب نزلاء السجون المقيدون بسنوات النقل بالتعليم الثانوي العام (الصف الاول والثاني الثانوي) للعام الدراسي ٢٠١٩ ٢٠٢٠