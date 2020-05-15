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ملخص أحداث الحلقة 21 من "شاهد عيان" لحسن الرداد

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:14 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
عرضت اليوم قناة النهار، حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" لـ الفنان حسن الرداد الذي يشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.

وشهدت أحادث الحلقة الـ 21 من مسلسل "شاهد عيان" كشف أبو حماد المقلب الذي أجراه في عمر شكري وأنه كان يهدده بالقتل للتأكد من فقدانه الذاكرة، ثم يقرر الانتقام منه بأسوأ صورة، ويخدعه بإيهامه بأنه صديقه السابق وعضو في العصابة لتهريب الأسلحة، وأنه متزوج من فتاة بالأردن تدعى جميلة، ثم يوصله لمنازلهم ليغرقه في الأكاذيب، وإقناعه بأنه تزوجها بعد قتل آخرين لها ثم نجلهم حمزة، لتزرع داخله الانتقام.

يعزز أبو حماد رغبة الانتقام داخل عمر لاستغلاله من أجل تنفيذ مخططه الإرهابي، ويخطط للعودة إلى مصر بهدف ذلك، بينما يوليه عدنان المسئولية الكاملة عن العملية الجديدة لعدم ثقته في وهيب وطارق.

ويستكمل عدنان بحثه عن الخائن بين أفراد العصابة ويوجه وهيب "محمد لطفي" بالاستمرار في البحث ما يربكه هو وطارق "أحمد صيام"، ليقررا معا إعادة ندى "هنا شيحة" إلى مصر بعد انتهاء مهمتها، وهو ما يثير ضيقها.

ولكنها توضخ لهم ليسلموها هوية مزيفة بجواز سفر جديد واسم جديد " منال محمد العشري" مهندسة جرافيك ديزاين، ويتضح من حديث طارق ووهيب غصب الأخير من معاملة عدنان لهم، بينما يحذره الأول من خطورة ذلك وأهمية اتباع عدنان بهدوء، ليعود الثلاثي إلى مصر.

وبدأت ليلي في سماع التسجيلات التي حصلت عليها من مكتب الطبيب النفي لـ العائلة وبدأت تفتح الملفات الخاصة لـ ندي لتكشف سر اختفائها، وبينما تقرأ الملفات الخاصة لـ ندي التي عثرت عليها في منزل أسرتها لشقيقتها، وتكتشف أن كل منهم يحمل اسم لأفراد العصابة من "عدنان، و"وهيب"، و"طارق" بالإضافة لـ"عمر" زوجها، لتقرر بعدها زيارة أحد أصدقائها بالجريدة، لمعرفة معلومات جديدة منه.

تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد الرداد دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.

ويشارك في بطولة مسلسل "شاهد عيان" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم حسن الرداد، هنا شيحة، وليد فواز، محمد لطفي، احمد صيام، بسمة.


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