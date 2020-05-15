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"الإبراشي": هذا هو مخطط الإخوان للاستيلاء على أموال الزكاة
الجمعة 15/مايو/2020 - 09:03 ص
كشف الإعلامي وائل الإبراشي، عن أن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل على الاستيلاء على أموال الزكاة من خلال إطلاق العديد من الفتاوى لتمويل عملياتهم الإجرامية، ما يؤكد أن الجماعة الإرهابية بدأت تعاني من إفلاس مادي.
وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، أن إحدى فتاوى جماعة الإخوان تقول بأنه لا يجوز للمسلم المقيم في أوروبا إخراج زكاة أمواله خارج القارة العجوز، معقبًا: "بيلعبوا على الناس الآن، بأن يستولوا على امولهم من خلال إصدار العديد من الفتاوى".
واستعرض "الإبراشي"، فيديو لما يعرف مفتى جماعة الإخوان في أوروبا، وهو يتكلم عن عدم إخراج الزكاة خارج أوروبا، وعلق قائلًا: "الإرهاب قبل أن يكون انتحاري وتفجير قنبلة وهو استغلال للخطاب الديني من أجل تمويل هذا النوع من الإجرام الذي تمارسه الإخوان".
وشدد على أن العناصر الإرهابية المقيمة في أوروبا تعاني من نقص في تمويل خططهم الإجرامية.
وقال ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، خلال تصريحات إعلامية سابقة: إن الإخوان منقسمون في مصر الآن إلى 3 تنظيمات، أولهم مع محمد كمال والثاني مع محمود عزت وتنظيم ثالث عزل نفسه عن هذا وذاك.
وذكر المفكر السياسي، أن طريقة الإخوان شراء الناس بما يحبونه "الدين أو المال أو المناصب"، وأن الإخوان عقدوا صفقات كثيرة مع نظام مبارك وقيادات الحزب الوطني.
تطورات كورونا
وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، أن إحدى فتاوى جماعة الإخوان تقول بأنه لا يجوز للمسلم المقيم في أوروبا إخراج زكاة أمواله خارج القارة العجوز، معقبًا: "بيلعبوا على الناس الآن، بأن يستولوا على امولهم من خلال إصدار العديد من الفتاوى".
واستعرض "الإبراشي"، فيديو لما يعرف مفتى جماعة الإخوان في أوروبا، وهو يتكلم عن عدم إخراج الزكاة خارج أوروبا، وعلق قائلًا: "الإرهاب قبل أن يكون انتحاري وتفجير قنبلة وهو استغلال للخطاب الديني من أجل تمويل هذا النوع من الإجرام الذي تمارسه الإخوان".
وشدد على أن العناصر الإرهابية المقيمة في أوروبا تعاني من نقص في تمويل خططهم الإجرامية.
وقال ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، خلال تصريحات إعلامية سابقة: إن الإخوان منقسمون في مصر الآن إلى 3 تنظيمات، أولهم مع محمد كمال والثاني مع محمود عزت وتنظيم ثالث عزل نفسه عن هذا وذاك.
وذكر المفكر السياسي، أن طريقة الإخوان شراء الناس بما يحبونه "الدين أو المال أو المناصب"، وأن الإخوان عقدوا صفقات كثيرة مع نظام مبارك وقيادات الحزب الوطني.
تطورات كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.
وأضاف أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.