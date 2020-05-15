أول إجراء من رئيس الوزراء لدعم طبيب مستشفى العزل الذي فقد بصره

قال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء: إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، علم بحالة الدكتور محمود سامي الذي فقد بصره بسبب ضغط العمل والإرهاق بمستشفى عزل بلطيم، معقبًا "رئيس الحكومة كلفني بتوفير كل ما يلزم له طبيًا بشكل فوري".





وأضاف "المصري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على الفضائية "الأولى"، أن رئيس الحكومة طلب كافة التقارير الطبية الخاصة بالدكتور محمود سامي، ومن ثم عرضها على اللجنة الطبية لتقديم الخدمة الطبية الشاملة له.





ولفت إلى أن الدكتور محمود سامي تعرض لإجهاد شديد جدًا داخل مستشفى العزل المتواجد بها، ودخل في غيبوبة وعقب إفاقته لم يرى شيء، مشيدًا بكافة التضحيات التي تقدمها الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا.





وتابع "وأنا بقول ليه كلنا معاك يا بطل..ونقدر كافة التضحيات التي تقدمها الأطقم الطبية الذين يقفون في الخطوط الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19..ولكم منا جميعًا كل التقدير والاحترام والدعم".





وأوضح المستشار الطبي لمجلس الوزراء، أن الطبيب الذي فقد بصره، يتلقى الرعاية الصحية الآن بمستشفى مركز الطب العالمي لاستكمال الفحوصات والتشخيص الكلى لحالته".



