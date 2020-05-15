كارتيرون يرفض رحيل نجم الفريق

رفض باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك رحيل أحد نجوم الفريق خلال الفترة القادمة، بعد تواجد عدد من العروض الشفهية التى تلقاها اللاعب.





كشفت تقارير صحفية أن كارتيرون رفض رحيل محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بعد تلقي اللاعب عدة عرةض شفهية للرحيل عن القلعة البيضاء.



