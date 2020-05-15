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القومي لتنظيم الاتصالات: أزمة كورونا اختبار للدول.. ومصر نجحت

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور فاضل ديغم، رئيس قطاع المشروعات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الأزمة التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا تعد اختبار حقيقي لكل دولة، ومصر نجحت في هذا الاختبار إلى الآن.

وأشار "ديغم"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن هناك جانبًا إيجابيًا لفيروس كورونا وهو التوجه للتحول الرقمي، حيث ساهمت الكورونا في توجيه المواطنين إلى استخدام التطبيقات التكنولوجية.

وأضاف رئيس قطاع المشروعات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الدولة كانت سباقة في استخدام التكنولوجيا عندما طورت المناهج التعليمية، واعتمدت على التعليم عن بعد، لافتا إلى أن أزمة كورونا تعد اختبار حقيقي لشبكة الإنترنت.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.

وأضاف، أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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