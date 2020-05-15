Advertisements

خبير أمني يكشف إمكانية تطبيق حظر شامل في نهاية رمضان (فيديو)

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:16 ص
مجدي بسيوني
مجدي بسيوني
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء مجدي بسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن فكرة تطبيق حظر شامل لحركة المواطنين آخر أسبوع في رمضان، لمنع التكدس أمام المحلات قبل العيد أمر غير ممكن.

وتابع "بسيوني"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن الشعب المصري هو شعب اللحظات الأخيرة ويذهب للمحلات لشراء احتياجاته، وهذا سيؤثر سلبًا على انتشار فيرس كورونا، معقبًا: "الشعب المصري بيستنى آخر يوم في رمضان ويذهب لشراء ملابس العيد".

ولفت إلى أن فيروس كورونا تسلل إلى العديد من المؤسسات، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين، معقبًا: "الصحة أهم من الفلوس".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.

وأضاف، أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

أخبار تهمك

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ حوالي 20 ساعة

شطة يكشف مصير شكوى الزمالك للفيفا بشأن نادي القرن ويرد على مجاملة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة 6 قضاة وأعضاء بالنيابة العامة بفيروس كورونا

منذ ساعة و 19 دقيقة

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة": عاملان مهمان ينهيان وباء كورونا في مصر

منذ ساعتين و 23 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا توجه طلبًا عاجلًا للمتعافين من الفيروس

منذ 38 دقيقة

بأمر كارتيرون.. الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 11 ساعة

بعد تعليقه على اتجاهها للكوميديا.. نيللي كريم توجه رسالة للزعيم عادل إمام

منذ ساعة و نصف

عاجل من وزير التعليم بشأن آخر يوم لتسليم الأبحاث

منذ حوالي 3 ساعات

البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة في إجتماع اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

خبير أمني يكشف إمكانية تطبيق حظر شامل في نهاية رمضان (فيديو)

منذ نصف ساعة

برشلونة يتخلي عن 4 لاعبين من أجل ضم صفقات كبيرة

منذ 42 دقيقة

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

أستاذ مناعة يحذر من منحنى إصابات كورونا بعد رمضان

وزيرة الصحة: "عندنا أطفال ورضع في مستشفيات العزل"

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

جولة ليلية لمحافظ الغربية لمتابعة قرار حظر التجوال في بسيون

"بتودونا في داهية".. تعليق ناري من تامر أمين على ارتفاع أعداد مصابي كورونا (فيديو)

بعد قليل.. مؤتمر مهم لرئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:26 ص

عاجل.. إصابة 6 قضاة وأعضاء بالنيابة العامة بفيروس كورونا

عاجل من وزير التعليم بشأن آخر يوم لتسليم الأبحاث

11:43 م

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

11:18 م

بعد تعليقه على اتجاهها للكوميديا.. نيللي كريم توجه رسالة للزعيم عادل إمام

01:10 ص

"الصحة": عاملان مهمان ينهيان وباء كورونا في مصر

12:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟