عملاق جديد يشعل المنافسة على ضم نيمار

دخل نادي جديد في المنافسة للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي يوفنتوس دخل في المنافسة بقوة لضم نيمار في الصيف القادم.

وكشفت الصحيفة أن نادي يوفنتوس مستعد لتقديم مبلغ مالي بالإضافة إلى باولو ديبالا إلى باريس سان جيرمان لضم نيمار.

وكان نادي برشلونة هو الأخر قد أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع نيمار وعودته للفريق مرة أخرى في نهاية الموسم الجاري.

وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن أي نادي يرغب في ضم نيمار ستواجهه صعوبة كبيرة وهي الراتب الضخم الذي يحصل عليه مع النادي الباريسي.