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برشلونة يتخلي عن 4 لاعبين من أجل ضم صفقات كبيرة

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:03 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
 

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن سعي برشلونة الإسبانى فى التعاقد مع نجوم كبار خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات. 

وذكرت شبكة " راي" سبورت الإسبانية فإن الفريق الكتالوني مستعد للتخلي عن إيفان راكيتيتش، وصامويل أومتيتي، لكي يحصل على خدمات بيانيتش لاعب وسط السيدة العجوز. 

واكدت الشبكة بأن برشلونة ، مستعد لإدخال لاعب الوسط التشيلي آرتورو فيدال، والمدافع الشاب جان كلير توديبو، ضمن عملية التعاقد مع لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ويذكر أن برشلونة يرغب فى التعاقد مع ظهير يوفنتوس ماتيا دي تشيليو، لتدعيم الجبهة اليسري. Osama Awaad 

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