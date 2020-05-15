برشلونة يتخلي عن 4 لاعبين من أجل ضم صفقات كبيرة





كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن سعي برشلونة الإسبانى فى التعاقد مع نجوم كبار خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات.





وذكرت شبكة " راي" سبورت الإسبانية فإن الفريق الكتالوني مستعد للتخلي عن إيفان راكيتيتش، وصامويل أومتيتي، لكي يحصل على خدمات بيانيتش لاعب وسط السيدة العجوز.





واكدت الشبكة بأن برشلونة ، مستعد لإدخال لاعب الوسط التشيلي آرتورو فيدال، والمدافع الشاب جان كلير توديبو، ضمن عملية التعاقد مع لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.



