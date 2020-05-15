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بيومي فؤاد يسرق طعام أحفاده ويأكله

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:56 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


انطلقت اليوم الحلقة ال 21 من مسلسل "رجالة البيت" على قناة "أون" .

فكان المشهد الأول يجمع بين كل من عيد ميلاد عزت "بيومى فؤاد" وزوجته فرح "عارفة عبد الرسول" وابنته تونا "ويزو" ووالده خميس "لطفى لبيب" ، فكانت فرح سعيدة كثيراً بإلتزام عيد بالنظام الغذائي التي نصحته به وأجبرته به، فرد عليها خميس قائلاً رأيت عيد أمس وهو يأكل الدجاج من الثلاجة.


وأعترفت تونا أنه قام بأكل الحلويات التي قامت بطهيها، سرق طعام أبنائها قبل ذهابهم إلى المدرسة، فغضبت فؤح كثيراً.


يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.

ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.

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