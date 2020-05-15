دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان 1441 وفضل تردده وثوابه.. صيغة دعاء يوم 22 رمضان 2020





يريد المسلمون في جميع أنحاء العالم التعبد في شهر رمضان الكريم في والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حيث ويهد شهر رمضان المبارك من الأشهر المباركة والكريمة، واليوم تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان 1441، وفضله وثواب تردده، بجانب أدعية رمضان المستجابة.





يسعى المسلمون في كل مكان بالعالم لمعرفة الادعية المستجابة في شهر رمضان الكريم والتعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-في حديث شريف : "للصائم دعوة لا ترد"، ويقول الله سبحانه وتعالى {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [سورة غافر - الآية 60]، وفيما يلي دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان 1441 هجريًا.





دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان 1441





دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان، يعد شهر رمضان المبارك، فرصة ثمينة لجني الحسنات بالدعاء والاستغفار، حيث أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يدعو للدعاء في كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من ثواب كبير.





دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2020





ودعاء اليوم الثاني والشعرين من شهر رمضان المبارك، فهو كالآتي: عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ افْتَحْ لِى فِيهِ أَبْوَابَ فَضْلِكَ، وَأَنْزِلْ عَلَى فِيهِ بَرَكَاتِكَ، وَوَفِّقْنِى فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ، وَأَسْكِنِّى فِيهِ بُحْبُوحَةَ جَنَّاتِكَ، يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ".





دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2020.. ثوابه وفضله





وعن ثواب وفضل دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان، فمَنْ دَعَا بِهِ هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَسْأَلَةَ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ، وَثَبَّتَهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ





أدعية مستجابة في شهر رمضان 1441

- اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ فَضْلِكَ، وَ أنزِل عَلَيَّ فيهِ بَرَكاتِكَ وَ أسْكِنِّي فيهِ جَنّاتَكَ، يا مَجيبَ دَعوَةِ المُضْطَرِّينَ.





- اللّهُمَّ اغْسِلني فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْني فيهِ مِنَ العُيُوبِ، يامُقيلَ عَثَراتِ المُذنبين.





- اللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ فَضْلَ لَيلَةِ القَدرِ، وَ صَيِّرْ اُمُوري فيهِ مِنَ العُسرِ إلى اليُسرِ يا رَؤوفاً بِعِبادِهِ الصّالحينَ.





- اللّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي فيهِ مِنَ النَّوافِلِ، وَ أكْرِمني فيهِ بِإحضارِ المَسائِلِ، وَ قَرِّبْ فيهِ وَسيلَتي إليكَ مِنْ بَيْنِ الوَسائِلِ.





- اللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ بالشُّكرِ وَ القَبولِ عَلى ماتَرضاهُ وَ يَرضاهُ الرَّسولُ مُحكَمَةً فُرُوعُهُ بِالأُصُولِ.



